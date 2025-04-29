Генерал Москалик отвечал за мониторинг войны в Украине для Путина: подробности

Генерал-лейтенант Ярослав Москалик отвечал за мониторинг боевых действий в Украине и подготовку материалов для российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News .

ФСБ утверждает, что Кузин взорвал машину с помощью самодельного взрывного устройства. Компоненты якобы были взяты из тайника, обустроенного украинскими спецслужбами в Подмосковье.

В воскресенье 27 апреля Басманный суд арестовал подозреваемого - 42-летнего Игната Кузина, который имел вид на жительство в Украине.

59-летний генерал погиб на месте после взрыва автомобиля возле своего дома в Москве.

Под некрологом подписались, в частности, новый министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Москалик, по информации из некролога, также готовил отчеты для министра обороны и диктатора Путина.

Она осуществляла непрерывный мониторинг ситуации в зоне боевых действий в Украине, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Гибель генерала РФ в Подмосковье

Напомним, что вчера, в пятницу, 25 апреля, российские СМИ сообщили, что в Балашихе под Москвой взорвалось авто российского генерала. Позже стало известно, что погиб 59-летний Ярослав Москалик - высокопоставленный генерал из Генштаба РФ.

Российские силовики официально подтвердили гибель Москалика в Подмосковье и открыли уголовное дело. Следственный комитет РФ заявил, что классифицировал взрыв авто как убийство.

Подробно о том, что известно о генерале, а также о том, как он причастен к переговорам с Украиной, можно узнать в материале РБК-Украина.

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