Гендиректор Rheinmetall объяснил, почему Россия планировала его убить

Гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер считает, что России не нравится деятельность его компании. Именно поэтому на него готовили покушение.
Как сообщает РБК-Украина, заявление Паппергера приводит LRT.
"Я думаю, совершенно очевидно, что такие страны, как Россия, не очень довольны, потому что мы, как крупнейший в мире производитель крупнокалиберных боеприпасов, очень помогаем западным странам защитить себя", - рассказал гендиректор Rheinmetall.
Он уточнил, что сейчас его безопасностью занимаются сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, в прошлом году СМИ писали о том, что Россия планировала убийство гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера, но сделать ей этого не удалось. Планы страны-агрессора сорвали спецслужбы США и Германии.
При этом вчера, 28 ноября, заместитель помощника генерального секретаря НАТО по инновациям, гибридным и кибертехнологиям Джеймс Аппатурай впервые подтвердил, что Россия действительно пыталась убить Паппергера.
Он уточнял, что россияне планировали убийство и других владельцев оборонных предприятий.
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