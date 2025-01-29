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Гендиректор Rheinmetall объяснил, почему Россия планировала его убить

Фото: Армин Паппергер, гендиректор Rheinmetall (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер считает, что России не нравится деятельность его компании. Именно поэтому на него готовили покушение.

Как сообщает РБК-Украина, заявление Паппергера приводит LRT.

"Я думаю, совершенно очевидно, что такие страны, как Россия, не очень довольны, потому что мы, как крупнейший в мире производитель крупнокалиберных боеприпасов, очень помогаем западным странам защитить себя", - рассказал гендиректор Rheinmetall. 

Он уточнил, что сейчас его безопасностью занимаются сотрудники правоохранительных органов. 

Россия пыталась убить Паппергера

Напомним, в прошлом году СМИ писали о том, что Россия планировала убийство гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера, но сделать ей этого не удалось. Планы страны-агрессора сорвали спецслужбы США и Германии.

При этом вчера, 28 ноября, заместитель помощника генерального секретаря НАТО по инновациям, гибридным и кибертехнологиям Джеймс Аппатурай впервые подтвердил, что Россия действительно пыталась убить Паппергера.

Он уточнял, что россияне планировали убийство и других владельцев оборонных предприятий.

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