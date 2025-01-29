Гендиректор Rheinmetall объяснил, почему Россия планировала его убить

Россия пыталась убить Паппергера

Напомним, в прошлом году СМИ писали о том, что Россия планировала убийство гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера, но сделать ей этого не удалось. Планы страны-агрессора сорвали спецслужбы США и Германии.

При этом вчера, 28 ноября, заместитель помощника генерального секретаря НАТО по инновациям, гибридным и кибертехнологиям Джеймс Аппатурай впервые подтвердил, что Россия действительно пыталась убить Паппергера.

Он уточнял, что россияне планировали убийство и других владельцев оборонных предприятий.

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