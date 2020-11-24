Гендиректор КБ "Південне" помер від COVID-19

Генеральний директор конструкторського бюро "Південне" Олександр Дегтярев помер від COVID-19. В Офісі президента висловили співчуття.

Про це повідомляє прес-служба ОП.

"Ще одна втрата. Ще один біль. Сьогодні зловісний ковід забрав ще одного українця - Олександра Дегтярева, генерального директора КБ "Південне". Він був з тих, чиє життя зберігало для нас велику мрію. Про Україну, яка може. Яка хоче й буде серед перших... Щирі співчуття родині, близьким та Україні", - вказано у повідомленні.

В ОП підкреслили, що Дегтярев був одним з найбільш досвідчених фахівців української аерокосмічної галузі, та додали, що Україна обов'язково відновить увесь свій потенціал у цій галузі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що новообраний мер Конотопа Олександр Луговий помер від коронавірусної хвороби. У мери Конотопа він балотувався як самовисуванець і набрав 37% голосів.

Як писало РБК-Україна, у кінці жовтня мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від коронавірусу. Він лідирував на місцевих виборах.

Він захворів за три тижні до виборів, був госпіталізований у Переяславську лікарню. Ще до оголошення результатів 28 жовтня у нього зупинилося серце.