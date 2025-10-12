ua en ru
Вертолет разбился у побережья Калифорнии во время фестиваля: есть раненые (видео)

Калифорния, Воскресенье 12 октября 2025 09:52
Фото: вертолет потерял управление и упал на пальмы (x.com/AFpost)
Автор: Карина Левицкая

Вертолет потерпел крушение прямо на глазах у отдыхающих на пляже Хантингтон-Бич в Калифорнии. Самолет врезался в пальмы у побережья после потери управления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Вертолет, пролетавший над популярным пляжем южной Калифорнии, внезапно начал выходить из-под контроля, в конце концов потеряв высоту и врезавшись в ряд пальм на глазах у посетителей пляжа.

На видео, опубликованных в Интернете, видно, как самолет начинает вращаться над пляжем Хантингтон, а затем падает к краю пляжа, где он застревает между пальмами и лестницей у шоссе Тихоокеанского побережья.

Пожарная служба Хантингтон-Бич сообщила, что пять человек, включая двух, которые находились в вертолете, доставили в больницу и "безопасно извлекли из-под обломков" после аварии в субботу.

Три человека получили ранения на улице. Детали относительно их травм пока неизвестны. Причина аварии сразу не была обнародована.

В ведомстве заявили, что вертолет был связан с ежегодным благотворительным мероприятием "Автомобили и вертолеты", которое проходило сегодня.

Заметим, что ранее на этой неделе медицинский вертолет REACH Air Medical разбился на шоссе в Калифорнии. Это произошло неподалеку Сакраменто после взлета из медицинского центра университета в Дейвисе.

