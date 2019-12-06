Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування вбивства Кирила Тлявова, п'ятирічного хлопчика з Переяслава. Про це у Telegram повідомив директор ДБР Роман Труба.

За його словами, сторона обвинувачення визнала зібрані докази достатніми для складання обвинувальних актів. Обвинувачення пред'являть всім чотирьом учасникам інциденту.

"Підозрювані ознайомляться з матеріалами кримінального провадження, після чого обвинувальні акти будуть направлені до суду. Там оберуть покарання для цих осіб. Вірю, воно буде справедливим", - додав Труба.

Нагадаємо, в жовтні повідомлялося, що слідчі так і не знайшли зброю, з якої було вбито 5-річний Кирила Тлявова.

Вбивство хлопчика сталося 31 травня. Двоє п'яних поліцейських вирішили постріляти в банки, в результаті нещасного випадку смертельне поранення отримав дитина, який знаходився неподалік. Правоохоронцям загрожує ув'язнення від 10 до 15 років або ж довічне ув'язнення. Серед всіх фігурантів справи єдиним підозрюваним, якого оголосиои підозру в убивстві з необережності, є колишній інспектор поліції Іван Приходько.

