ДБР викликає Порошенка на чергові допити

Державне бюро розслідувань викликало на чергові допити п'ятого президента України Петра Порошенка як свідка у низці кримінальних проваджень. Про це повідомляє прес-служба ДБР у своєму Facebook.

Допити призначені на 21 та 24 січня.

"Повістки про виклик Порошенка Петра Олексійовича. Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у ряді кримінальних проваджень, в рамках досудового розслідування, у яких необхідно допитати Вас у якості свідка… Для допиту у якості свідка о 10 год. 30 хв. 21.01.2020 у кримінальному провадженні № 62019000000001732 до слідчих центрального апарату ДБР", - сказано у повідомленні.

Також політика викликали "на допит у якості свідка о 11 год. 00 хв. 24.01.2020 у кримінальному провадженні № 62019000000001905 до слідчих центрального апарату ДБР".

"Попереджаємо, що згідно ст.ст. 139, 140 КПК України у випадку неявки без поважних причин до слідчого, до свідка може бути застосовано привід", - підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, на початку грудня Держбюро розпочало розслідування про можливу державну зраду Порошенка під час підписання Мінських угод.

Як писало РБК-Україна, у листопаді ДБР повідомляло, що проводить розслідування у 13 кримінальних процесах за участю п'ятого президента України Петра Порошенка. Вказувалося, що у цих провадженнях уже провели 12 обшуків, призначені 35 експертиз і наклали п'ять арештів.