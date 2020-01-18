ДБР викликає Порошенка на чергові допити

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач / РБК-Україна)

Допити мають відбутися 21 та 24 січня

Державне бюро розслідувань викликало на чергові допити п'ятого президента України Петра Порошенка як свідка у низці кримінальних проваджень. Про це повідомляє прес-служба ДБР у своєму Facebook.

Допити призначені на 21 та 24 січня.

Повістки про виклик Порошенка Петра Олексійовича Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у ряді кримінальних проваджень, в рамках досудового розслідування, у яких необхідно допитати Вас у якості свідка. У відповідності до ст.ст. 133-137 КПК України Вас у встановленому законом порядку викликано слідчими до Державного бюро розслідувань для допиту у якості свідка о 10 год. 30 хв. 21.01.2020 у кримінальному провадженні № 62019000000001732 від 12.11.2019 до слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Козлова М.Б., Лазорчика І.В., за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кабінет № 323, контактний номер телефону (044)294-64-34. Крім того, Ви викликаєтесь на допит у якості свідка о 11 год. 00 хв. 24.01.2020 у кримінальному провадженні № 62019000000001905 від 10.12.2019 до слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Єгорова Д.О., Амєліна О.В. кабінет № 325, контактний номер телефону (044)294-64-62. Звертаємо Вашу увагу на те, що при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу. Попереджаємо, що згідно ст.ст. 139, 140 КПК України у випадку неявки без поважних причин до слідчого, до свідка може бути застосовано привід. Опубліковано Державне бюро розслідувань Субота, 18 січня 2020 р.

"Повістки про виклик Порошенка Петра Олексійовича. Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у ряді кримінальних проваджень, в рамках досудового розслідування, у яких необхідно допитати Вас у якості свідка… Для допиту у якості свідка о 10 год. 30 хв. 21.01.2020 у кримінальному провадженні № 62019000000001732 до слідчих центрального апарату ДБР", - сказано у повідомленні.

Також політика викликали "на допит у якості свідка о 11 год. 00 хв. 24.01.2020 у кримінальному провадженні № 62019000000001905 до слідчих центрального апарату ДБР".

"Попереджаємо, що згідно ст.ст. 139, 140 КПК України у випадку неявки без поважних причин до слідчого, до свідка може бути застосовано привід", - підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, на початку грудня Держбюро розпочало розслідування про можливу державну зраду Порошенка під час підписання Мінських угод.

Як писало РБК-Україна, у листопаді ДБР повідомляло, що проводить розслідування у 13 кримінальних процесах за участю п'ятого президента України Петра Порошенка. Вказувалося, що у цих провадженнях уже провели 12 обшуків, призначені 35 експертиз і наклали п'ять арештів.