ДБР повідомило про підозру нацгвардійцю за побиття колеги по службі

Потерпілий втратив селезінку та перебуває на лікуванні у стаціонарі

Следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного во Львове, сообщили о подозрении военнослужащему Национальной гвардии за систематическое совершение физического насилия по отношению к коллеге по службе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу ГБР.

Как отмечается, по данным следствия, военнослужащий одной из частей Национальной гвардии неоднократно избивал младшего коллегу по службе с целью унизить его и утвердить собственный авторитет в воинском коллективе. В результате причиненных многочисленных телесных повреждений, потерпевший потерял селезенку и находится на лечении в стационаре.

Военнослужащему сообщили о подозрении в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 1 и ч. 3 статьи 406 Уголовного кодекса Украины).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. В случае доказательства вины военнослужащему грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

РБК-Украина писало, одному из полицейских, участвовавших в задержании и избиении активистов 9 февраля в Киеве, объявили о подозрении.

Напомним, следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование в отношении запорожского полицейского, который неправомерно применил силу в отношении задержанного.