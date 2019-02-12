ДБР повідомило про підозру нацгвардійцю за побиття колеги по службі

Фото: затримання нацгвардійця (dbr.gov.ua)

Потерпілий втратив селезінку та перебуває на лікуванні у стаціонарі

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань (ДБР), розташованого в Львові, повідомили про підозру військовослужбовцю Національної гвардії за систематичне вчинення фізичного насильства по відношенню до колеги по службі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Як зазначається, за даними слідства, військовослужбовець однієї з частин Національної гвардії неодноразово бив молодшого колегу по службі з метою принизити його та утвердити власний авторитет у військовому колективі. Внаслідок заподіяних численних тілесних ушкоджень, потерпілий втратив селезінку та перебуває на лікуванні у стаціонарі.

Військовослужбовцю повідомили про підозру у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1 та ч. 3 статті 406 Кримінального кодексу України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб. У разі доведення вини військовослужбовцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

РБК-Україна писало, одного з поліцейських, які брали участь в затриманні і побитті активістів 9 лютого в Києві, оголосили підозру.

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідування (ДБР) завершили досудове розслідування відносно запорізького поліцейського, який неправомірно застосував силу щодо затриманого.