ДБР розслідує можливе приховування вбивства дитини поліцейськими

Керівник Державного бюро розслідувань Роман Труба повідомив, що було відкрито кримінальне провадження за фактом можливого умисного приховування вбивства 5-річного Кирила Тлявова співробітниками поліції. Про це він сказав у ході засідання правоохоронного комітету Ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Кримінальну справу відкрито за статтею 396 Кримінального кодексу України.

"Надати відповідь під час проведення слідчих дій, чи не було зроблено це умисно. Чи працівники поліції умисно не мали намір приховати злочин, а можливо і працівників поліції, які можуть бути до нього причетні. У зв'язку з цим ми внесли відомості в ЄРДР за статтею 396 Кримінального кодексу України. Це стаття про умисне приховування злочину. Під час розслідування цієї справи ми надамо відповідь. І будемо намагатися зробити це швидко і оперативно", - зазначив Труба.

Нагадаємо, глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не писатиме заяву про відставку через вбивство правоохоронцями дитини в Переяслав-Хмельницькому. За словами міністра, цим питанням буде займатися Верховна рада. Також Аваков заявив, що глава Нацполіції Сергій Князєв не повинен звільнятися.

Як писало РБК-Україна раніше, у вівторок в Харкові, Одесі, Львові, Луцьку, Вінниці, Черкасах, Полтаві та Івано-Франківську проходили акції з вимогою відставки Арсена Авакова. Також під будівлею Міністерства внутрішніх справ у столиці пройшла акція протесту "Безкарність вбиває".

Причиною протестів стало вбивство 5-річного хлопчика п'яними правоохоронцями. Хлопчик грався на дитячому майданчику, коли п'яні поліцейські стріляли по металевим банкам. У результаті під час стрілянини куля потрапила в хлопчика. На наступний день він помер у лікарні.