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ДБР розслідує вбивство прикордонника у Львівській області

Новини » Надзвичайні події    18.03.2019 - 17:34
ДБР розслідує вбивство прикордонника у Львівській області
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

20-річного військовослужбовця, який здійснив постріл, затримали

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) з’ясовують обставини вбивства прикордонника  Мостиського прикордонного загону ДПСУ у Львівській області. Про це повідомляє РБК-Україна з почиланням на прес-службу ДБР

За попередньою інформацією, під час несення служби 20-річний солдат строкової служби відділу прикордонної служби "Сянки" здійснив постріл з автомату в інспектора прикордонної служби. Останнього у тяжкому стані доставили до Турківської центральної клінічної лікарні. Дорогою до лікарні поранений помер.

Військовослужбовець, зі зброї якого пролунав постріл, затриманий. На місці працюють слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Львові.

Наразі встановлюються всі обставини, що могли призвести до даної події.

РБК-Україна писало, що по даному факту Державною прикордонною службою створено ситуативну групу для проведення розслідування та повідомлено правоохоронні органи, в тому числі органи прокуратури.

Нагадаємо, 22 лютого, у Львівській області в ході навчальних стрільб загинув прикордонник.

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