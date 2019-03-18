ДБР розслідує вбивство прикордонника у Львівській області

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

20-річного військовослужбовця, який здійснив постріл, затримали

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) з’ясовують обставини вбивства прикордонника Мостиського прикордонного загону ДПСУ у Львівській області. Про це повідомляє РБК-Україна з почиланням на прес-службу ДБР.

За попередньою інформацією, під час несення служби 20-річний солдат строкової служби відділу прикордонної служби "Сянки" здійснив постріл з автомату в інспектора прикордонної служби. Останнього у тяжкому стані доставили до Турківської центральної клінічної лікарні. Дорогою до лікарні поранений помер.

Військовослужбовець, зі зброї якого пролунав постріл, затриманий. На місці працюють слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Львові.

Наразі встановлюються всі обставини, що могли призвести до даної події.

РБК-Україна писало, що по даному факту Державною прикордонною службою створено ситуативну групу для проведення розслідування та повідомлено правоохоронні органи, в тому числі органи прокуратури.

Нагадаємо, 22 лютого, у Львівській області в ході навчальних стрільб загинув прикордонник.