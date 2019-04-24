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ДБР розслідує вбивство чоловіка поліцейськими

Новини » Надзвичайні події    24.04.2019 - 10:15
ДБР розслідує вбивство чоловіка поліцейськими
Фото: автомобіль, у якому вбили чоловіка (dbr.gov.ua) 

Чоловік помер у авто патрульної поліції

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) з’ясовують причини та обставини смерті 29 річного чоловіка у автомобілі патрульної поліції в Сумах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР

Про подію, теруправління ДБР повідомило керівництво Головного управління Нацполіції Сумської області. Після чого, слідча група ДБР, виїхала на місце пригоди.

За фактом смерті чоловіка, слідчі Державного бюро розслідувань, відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (вбивство) та ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень). Тривають невідкладні слідчі дії.

 
Фото: автомобіль, у якому вбили чоловіка (dbr.gov.ua) 

РБК-Україна писало, що слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування за підозрою у вибвиванні зізнань трьома оперуповноваженими відділу кримінальної поліції Інгульського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області.

Раніше ДБР скерувала в суд справу щодо працівника Подільського управління поліції Головного управління Нацполіції міста Києва Василя Мельникова, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень у вигляді побиття під час затримання активістів

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