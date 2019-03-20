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ДБР розслідує розголошення Луценком даних про вбивство Гандзюк

Новини » Суспільство    20.03.2019 - 20:35
ДБР розслідує розголошення Луценком даних про вбивство Гандзюк
Фото: Юрій Луценко (gp.gov.ua)

Заяву до ДБР подав адвокат Масі Наєм

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило провадження через можливе розголошення генпрокурором Юрієм Луценком даних досудового розслідування у справі про вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомив адвокат Масі Найєм у Facebook.

Наєм повідомив, що спочатку подавав заяву в ДБР, але справу не порушили, тому він звернувся до суду.

"28 лютого Печерський районний суд м. Києва виніс ухвалу: задовольнив мою скаргу на бездіяльність слідчих та зобов'язав останніх зареєструвати кримінальне провадження. В той же день суд направив до ДБР копію цієї ухвали з супровідним листом", - написав Найєм у Facebook.

Адвокат зазначив, що 19 березня справу ще не було порушено.

"Ми подали заяву про злочин, передбачений ст. 382 ККУ за невиконання ухвали Печерського суду. Лише сьогодні отримали інформацію про те, що позавчора ДБР все ж зареєструвало провадження", - написав він.

Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що у справі щодо вбивства радниці міського голови Херсона і громадської активістки Катерини Гандзюк ГПУ досягне результату. Відзначимо, що наразі підозрюваним в організації вбивства Гандзюк є голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер. Його відсторонили від посади на місяць.

Зазначимо, що 31 липня вранці в Херсоні невідомий облив концентрованою сірчаною кислотою Гандзюк біля її будинку. Постраждалу з опіками доставили в місцеву лікарню, але незабаром перевели в Київський опіковий центр. Через два місяці Гандзюк померла.

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Новини України ДБРЮрій ЛуценкоКатерина ГандзюкГПУ
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