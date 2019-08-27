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ДБР заблокувало тестування сенсорної кнопки у Раді, - Парубій

Новини » Політика    27.08.2019 - 12:07
ДБР заблокувало тестування сенсорної кнопки у Раді, - Парубій
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами нардепа, ДБР заблокувало центр управління системою "Рада-3"

Державне бюро розслідувань проводило слідчі дії у Верховній раді. Про це заявив депутат від партії "Європейська солідарність" Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, представники ДБР не дали працівникам апарату Верховної ради протестувати сенсорну кнопку.

Він зазначив, що ДБР заблокувало центр управління системою "Рада-3".

Парубій наголосив, що дії силовиків є тиском на найвищий законодавчий орган.

Парламентар зазначив, що жодної ухвали щодо обшуків не було.

"Ухвали жодної не було. Ми маємо тільки лист Держбюро розслідувань. ДБР зайшли без офіційного попередження. Зайшли без рішення суду. Фактично, хтось їм дав перепустку як громадянам. Це був незаконний вхід у Верховну раду України. Вже коли вони були всередині, вони показали посвідчення і заблокували комп'ютерний центр. Після цього приміщення було опечатано. Всі ці дні з 23 серпня до сьогодні Апарат ВРУ не мав доступу до системи "Рада-3". Відбулось грубе втручання у систему Рада. Політично, немає сумнівів, що їх мета була - перешкодити впровадженню сенсорної кнопки", - заявив Парубій.

Нагадаємо, Шевченківський райсуд міста Києва зобов'язав Державне бюро розслідувань (ДБР) зареєструвати кримінальне провадження через можливе втручання спікера Верховної ради Андрія Парубія у виборчий процес.

Як писало РБК-Україна, на початку серпня нардепів викликали на допити в ДБР через призначення Володимира Гройсмана прем'єр-міністром.

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Новини України Андрій ПарубійобшукДБР
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