ДБР підозрює двох поліцейських Харкова у приховуванні вбивства

Слідчі полтавського управління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом оперуповноваженим Холодногірського відділу поліції в Харківській області у приховуванні вбивства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За версією слідства, поліцейські намагалися приховати вбивство дівчини, яке відбулося 29 червня 2019 року у Харкові.

"Правоохоронці дізналися про вбивство дівчини відразу після його скоєння, однак не складали відповідні рапорти щодо внесення вказаного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Через це тіло вбитої виявили тільки на 10 день після злочину", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що один із поліцейських зустрічався із батьком підозрюваного у вбивстві, аби повідомити про інцидент з його сином. Також поліцейські не внесли до матеріалів справи інформацію допиту одного зі свідків, який проводили 5 липня 2019 року.

"Дії підозрюваних призвели до зволікання розслідування особливо тяжкого злочину та втрати речових доказів", - повідомили у ДБР.

У разі доведення вини, харківським поліцейським загрожує арешт до 3 місяців, обмеження волі на до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Раніше повідомлялося, що у Харківській області двох начальників поліції та слідчу запідозрили у притягненні невинного до відповідальності, аби штучно покращити статистику з розкриття злочинів.

Також РБК-Україна писало, що трьох оперуповноважених поліції Краматорська підозрюють у примушуванні потерпілого визнати провину у скоєні злочину, до якого він не був причетним.