ДБР відкрило провадження через спробу фальсифікації справи ДТП з кортежем Ярославського

Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження щодо спроби фальсифікації справи ДТП з кортежем харківського бізнесмена Олександра Ярославського. Досудове розслідування розпочато за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДБР.
Директор ДБР Олексій Сухачов заявив, що усі без виключення розслідування мають здійснюватися об’єктивно, "не зважаючи ні на прізвища, ні на гроші, ні на попередні здобутки чи посади".
"Можу запевнити - всі провадження будуть ретельно розслідувані і справжні винуватці будуть притягнуті до відповідальності", - заявив він.
На трасі Київ - Харків - Довжанський в Харківській області машина з кортежу Ярославського на смерть збила чоловіка. Жертва загинула від множинних переломів, травм життєво важливих органів і голови.
Також повідомлялося, що нібито з повинною прийшов водій, який працює у Ярославського, проте поліція заявила, що викликатиме бізнесмена на допит.
Пізніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перлина. Щодо поліцейських і прокурорів проведуть розслідування.