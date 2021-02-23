ДБР відкрило справу проти співробітників ДФС через блокування вантажу з насінням соняшнику в порту
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження стосовно дій співробітників Державної фіскальної служби (ДФС). Чиновників підозрюють у перевищенні службових повноважень під час блокування транзиту через територію України півтори тисячі тонн насіння соняшнику вартістю понад півмільйона доларів.
Про це йдеться у виписці з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія якого є в розпорядженні РБК-Україна.
Вантаж, що належить компанії-трейдеру з Об'єднаних Арабських Еміратів SSA Agri DMCC, їхав транзитом через Україну в Туреччину для покупця з Великобританії.
У компанії відзначають, що податківці спочатку припинили оформлення транзиту вантажу, вивезли сотні тонн насіння, і лише після цього отримали дозвіл у Шевченківському суді Києва, який визнав вантаж "речовим доказом".
Адвокат Денис Киценко зазначає, що чиновники допустили цілу низку грубих порушень, які заблокували транзитний вантаж міжнародних компаній-трейдерів.
Серед найбільш очевидних, адвокат назвав проведення обшуку в нічний час, прострочення терміну звернення про накладення арешту, а також прострочення прийняття рішення про накладення арешту.
"Крім того, компанія-власник вантажу SSA Agri DMCC, її посадові особи чи інші працівники не фігурують у кримінальній справі № 32020100110000063, а їх ні разу навіть не викликали на допит до слідчого. З високою ймовірністю це може свідчити про те, що кінцева мета цієї сумнівної спецоперації митників і фіскалів - аж ніяк не пошук істини, а можливо незаконне заволодіння півтори тисячі тонн насіння на півмільйона доларів", - заявив адвокат.
Нагадаємо, раніше Quadra Commodities також заявила про рейдерське захоплення насіння соняшнику в порту. За словами представників компанії, слідчому ДФС було дозволено вилучення документів, але відмовлено у праві вилучення вантажів при проведенні обшуку на території порту.
Однак, 26 листопада слідчий тимчасово вилучив вантажі, визначив склади "Чорноморського рибного порту" і передав на відповідальне зберігання директору "Кристал Трейдинг" вантаж насіння соняшнику: 454 т компанії Quadra Commodities SA (Женева, Швейцарія) і 1,14 тис. т компанії SSA Agri OMCC (Дубай, ОАЕ).