ДБР відкрило справу проти співробітників ДФС через блокування вантажу з насінням соняшнику в порту

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження стосовно дій співробітників Державної фіскальної служби (ДФС). Чиновників підозрюють у перевищенні службових повноважень під час блокування транзиту через територію України півтори тисячі тонн насіння соняшнику вартістю понад півмільйона доларів.

Про це йдеться у виписці з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія якого є в розпорядженні РБК-Україна.

Вантаж, що належить компанії-трейдеру з Об'єднаних Арабських Еміратів SSA Agri DMCC, їхав транзитом через Україну в Туреччину для покупця з Великобританії.

У компанії відзначають, що податківці спочатку припинили оформлення транзиту вантажу, вивезли сотні тонн насіння, і лише після цього отримали дозвіл у Шевченківському суді Києва, який визнав вантаж "речовим доказом".

Адвокат Денис Киценко зазначає, що чиновники допустили цілу низку грубих порушень, які заблокували транзитний вантаж міжнародних компаній-трейдерів.

Серед найбільш очевидних, адвокат назвав проведення обшуку в нічний час, прострочення терміну звернення про накладення арешту, а також прострочення прийняття рішення про накладення арешту.

"Крім того, компанія-власник вантажу SSA Agri DMCC, її посадові особи чи інші працівники не фігурують у кримінальній справі № 32020100110000063, а їх ні разу навіть не викликали на допит до слідчого. З високою ймовірністю це може свідчити про те, що кінцева мета цієї сумнівної спецоперації митників і фіскалів - аж ніяк не пошук істини, а можливо незаконне заволодіння півтори тисячі тонн насіння на півмільйона доларів", - заявив адвокат.