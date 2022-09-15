ДБР розпочало розслідування через ДТП з автівкою Зеленського

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом ДТП з автівкою президента Володимира Зеленського у середмісті Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
"Працівники Державного бюро розслідування відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, що сталась у середмісті Києва 14 вересня. Легковик зіткнувся з автівкою президента України та машинами супроводу", - йдеться у повідомленні.
У ДБР не повідомили подробиць аварії, але зазначили, що проводиться весь комплекс необхідних слідчих дій. Результати розслідування пообіцяли оголосити пізніше.
Нагадаємо, в ніч на 15 вересня стало відомо, що Володимир Зеленський з кортежем потрапив у ДТП. Аварія сталася в столиці.
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