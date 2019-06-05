ДБР може змінити кваліфікацію злочину щодо вбивства дитини

Під час проведення розслідування справи про вбивство дитини поліцейськими в Переяслав-Хмельницькому Київської області кваліфікація може змінюватися. Про це заявив голова ДБР Роман Труба під час засідання комітету ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в ГБР поки не впевнені, що надали остаточну кваліфікацію злочину.

"Про перекваліфікацію. Кваліфікація-це процес. Процес проведення не одної слідчої дії, а комплексних слідчих дій. Після одного чи іншого (слідчо дії, - ред.) кваліфікація може змінюватися. Більше того, ми в даний час не впевнені, що це буде остаточна кваліфікація. По статті 128. На момент прийняття такого рішення слідчий разом з процесуальним керівником після проведення допитів вважали, що там є така кваліфікація", - заявив Труба.

За його словами, правоохоронці провели низку допитів осіб, які можуть бути свідками злочину.

"Однак допити тривали постійно. Відразу після цієї кваліфікації було встановлено, що крім того, їх (поліцейських, - ред.) дії передбачають статтю 296 КК (хуліганство, - ред.), тому додатково були також кваліфіковані за цією статтею. Кваліфікація дійсно змінювалася... Причина - досудове розслідування. Хочу запевнити, що кваліфікація змінювалася виключно по мірі з'ясування додаткових обставин. Нікого відмазувати ми не будемо", - додав Труба.

Нагадаємо, раніше справа про поранення дитини поліцейськими переквалифицированою. В ГБР поліцейським змінили кваліфікацію злочину.

Пізніше правоохоронці перекваліфікували підозра поліцейським, які стріляли у дитини в Переяслав-Хмельницькому, умисне вбивство.