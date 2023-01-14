Газа недостаточно: крупнейший экспортер прогнозирует резкие колебания мировых цен

"В течение некоторого времени ситуация будет нестабильной. Мы поставляем на рынок много газа, но его недостаточно", - сказал Саад аль-Кааби на конференции Атлантического совета в Абу-Даби

По его словам, следующая зима может оказаться сложной для потребителей газа в северном полушарии, поскольку им, вероятно, будет трудно пополнить свои запасы до этого из-за отсутствия потоков из России.

Цены на газ подскочили после того, как Россия вторглась в Украину в феврале прошлого года и Москва прекратила поставки газа в Европу. Цены упали с середины 2022 года из-за замедления экономики и благодаря увеличению импорта сжиженного природного газа в Европу, в том числе из Катара. Помогла и более теплая, чем обычно, зима в Европе.

Но цены остаются намного выше средних исторических значений и могут снова подскочить, если восстановление экономики Китая приведет к увеличению закупок газа. Европе также, возможно, придется пополнить свои резервы за лето почти без каких-либо потоков из России, которая до войны была ее крупнейшим поставщиком.

По словам аль-Кааби, высокие цены наносят ущерб потребителям. "Самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся как производители, - это разрушение спроса, а есть падение спроса как на газ, так и на нефть", - сказал он.

Катар, который соперничает с США как крупнейший в мире экспортера сжиженного природного газа (СПГ), инвестирует около 45 млрд долларов, чтобы увеличить производство почти на 60%. Но этот проект не будет завершен до 2027 года.

Аль-Кааби сказал, что в этом году Катар подпишет больше контрактов с потребителями на новый газ. В ноябре были заключены многолетние соглашения о поставках части его в Германию и Китай.

По его словам, в 2023 году Катар также подпишет так называемые соглашения о продаже своих активов СПГ в США. Стране Персидского залива принадлежит 70% экспортного терминала Golden Pass в Сабин Пасс, штат Техас.