Газа недостаточно: крупнейший экспортер прогнозирует резкие колебания мировых цен

Цены на природный газа могут колебаться в течение следующих нескольких лет, потому что предложение все еще слишком мало, чтобы удовлетворить растущий спрос, считает министра энергетики Катара.

"В течение некоторого времени ситуация будет нестабильной. Мы поставляем на рынок много газа, но его недостаточно", - сказал Саад аль-Кааби на конференции Атлантического совета в Абу-Даби

По его словам, следующая зима может оказаться сложной для потребителей газа в северном полушарии, поскольку им, вероятно, будет трудно пополнить свои запасы до этого из-за отсутствия потоков из России.

Цены на газ подскочили после того, как Россия вторглась в Украину в феврале прошлого года и Москва прекратила поставки газа в Европу. Цены упали с середины 2022 года из-за замедления экономики и благодаря увеличению импорта сжиженного природного газа в Европу, в том числе из Катара. Помогла и более теплая, чем обычно, зима в Европе.

Но цены остаются намного выше средних исторических значений и могут снова подскочить, если восстановление экономики Китая приведет к увеличению закупок газа. Европе также, возможно, придется пополнить свои резервы за лето почти без каких-либо потоков из России, которая до войны была ее крупнейшим поставщиком.

По словам аль-Кааби, высокие цены наносят ущерб потребителям. "Самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся как производители, - это разрушение спроса, а есть падение спроса как на газ, так и на нефть", - сказал он.

Катар, который соперничает с США как крупнейший в мире экспортера сжиженного природного газа (СПГ), инвестирует около 45 млрд долларов, чтобы увеличить производство почти на 60%. Но этот проект не будет завершен до 2027 года.

Аль-Кааби сказал, что в этом году Катар подпишет больше контрактов с потребителями на новый газ. В ноябре были заключены многолетние соглашения о поставках части его в Германию и Китай.

По его словам, в 2023 году Катар также подпишет так называемые соглашения о продаже своих активов СПГ в США. Стране Персидского залива принадлежит 70% экспортного терминала Golden Pass в Сабин Пасс, штат Техас.