"Газового рабства не буде": Шмигаль назвав ринок газу незворотнім кроком

Запуск газового ринку в Україні є незворотнім кроком, а ціни на газ регулюють попит і пропозиція. Це необхідно для того, щоб не було так званого "газового рабства" з боку постачальників.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"З 1 серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу для тих наших громадян, хто не має централізованого опалення. Відповідно, політики більше не регулювали в ручному режимі ціни на газ, їх регулює ринок, тобто попит і пропозиція... Ми запустили ринок газу і цей крок незворотній. Вже понад 0,5 млн українців змінили постачальника газу", - зазначив Шмигаль.

За його словами, на сьогодні головне завдання уряду - зробити так, щоб ринок надалі розвивався і не було перекосів на користь будь-кого з учасників.

"Ми бачимо, що досить часто постачальники газу, які завжди були монополістами, робили все, щоб не відпускати людей, залишати їх у так званому газовому рабстві", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні обмежать ціну на газ на для населення на час карантину. Зокрема, вона не буде перевищувати 6,99 гривень за кубометр.

Відзначимо, в українських містах уже кілька днів тривають протести проти зростання тарифів.