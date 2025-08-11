В Газе погиб журналист Al Jazeera, которого Израиль считает лидером ячейки ХАМАСа

В городе Газа от обстрела погиб журналист Анас Аль-Шариф. По версии военных, он был командиром ячейки ХАМАС, но выдавал себя за журналиста Al Jazeera, но медиаресурс опровергает эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что Анас Аль-Шариф был среди группы из четырех журналистов Al Jazeera и их ассистента, которые погибли в результате удара по палатке возле больницы Шифа в восточной части Газы. Работник больницы отметил, что в результате этого удара погибли еще два человека.

По данным израильских военных, Аль-Шариф возглавлял ячейку ХАМАС и "отвечал за организацию ракетных атак против израильских гражданских и военнослужащих ЦАХАЛ". В качестве доказательства в заявлении приводятся найденные в Газе разведданные и документы.

Телеканал Al Jazeera сообщил, что во время удара погибли журналисты Мохаммед Курейкеха, Ибрагим Захер и Мохаммед Нуфал.

Организации по защите свободы прессы и эксперт ООН ранее предупреждали, что жизнь Аль-Шарифа находится под угрозой из-за его репортажей из Газы.

Специальный докладчик ООН Ирен Хан в прошлом месяце заявила, что обвинения Израиля в адрес журналиста не имеют подтверждений. В июле Комитет по защите журналистов призвал международное сообщество защитить Аль-Шарифа.

Аль-Шариф, чей аккаунт в X имел более 500 тысяч подписчиков, за несколько минут до своей гибели написал в соцсети, что Израиль уже более двух часов интенсивно бомбит город Газа.

Фото: корреспондент Al Jazeera Анас Аль-Шариф (Facebook/Anas Al-Sharif)

Пресс-служба подконтрольного ХАМАСу правительства Газы, сообщила, что с начала войны 7 октября 2023 года якобы было убито 237 журналистов.