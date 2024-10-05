На Гаити банда расстреляла минимум 70 человек, ООН просит усилить миротворческую миссию

Отмечается, что это нападение потрясло и шокировало страну Карибского бассейна, которая уже привыкла к вспышкам насилия.

Стрельба произошла в четверг в Понт-Зонде, расположенном на западе Гаити в сельскохозяйственном регионе Артибонит.

Лидер банды "Gran Grif" Лаксон Элан взял на себя ответственность за нападение, заявив, что это якобы была месть за пассивность мирных жителей, в то время как полиция и правоохранители ликвидировали членов его группировки.

По данным агентства ООН по миграции, около 6270 человек покинули свои дома из-за такого нападения в Гаити. Кроме того, Организация призвала ужесточить международную миротворческую миссию в этой стране.

Местные власти заявляют, что члены банды подожгли десятки домов и транспортных средств, и что это нападение было одним из самых смертоносных за последние годы в стране.

Премьер-министр Гаити Гарри Кониль написал в своем Twitter (X), что стрельба в Понт-Зонде была атакой "против всей гаитянской нации".

Представитель национальной полиции Гаити сообщил в пятницу, что после трагедии был заменен директор полиции, ответственный за департамент Артибонит. По его словам, на место было отправлено подкрепление, и силы безопасности контролируют обстановку.

Сообщается, что среди десятков погибших - десять женщин и трое младенцев. Еще известно о ранении 16 человек, в том числе двух членов банды из-за перестрелки с полицией.

Представитель Комиссии по диалогу и примирения для спасения Артибонитовой долины Бертид Хорас в разговоре с журналистами Ruters сказала, что многие были убиты выстрелами в голову, когда члены банды ходили по домам.

Правозащитная организация RNDDH считает, что число погибших, вероятно, было большим, поскольку были уничтожены целые семьи. По ее данным, уже два месяца ходили слухи о возможной резне в отместку за помощь жителей правоохранителям, которые препятствовали банде требовать деньги на национальной трассе через город.

"Если бы средства, выделенные на разведывательные службы различных государственных институций, были использованы эффективно, резни в Понт-Зонде можно было бы избежать", - заявляют правозащитники RNDDH.