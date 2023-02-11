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Гайдай рассказал, зачем россияне расстреляют пустые села в Луганской области

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Дмитрий Браславский

РФ расстреливает даже села, где не осталось ни одного жителя, чтобы у украинских войск не было возможности там закрепляться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Ситуация с мобильной связью и интернетом на оккупированной части региона крайне тяжелая - захватчики отключили мобильный интернет, потому что пытаются оградить свои военные подразделения от деятельности партизан", - говорится в сообщении.

Гайдай отметил, что россияне практически круглосуточно обстреливают деоккупированные населенные пункты. Власти постоянно предлагают людям эвакуироваться, потому что оставаться там смертельно опасно.

"Качество лекарств и продуктов на захваченной части Луганской области очень плохо, даже во время работы КПВВ в Станице Луганской до начала полномасштабного вторжения люди из оккупации приходили на подконтрольную правительству Украины территорию за едой и медпрепаратами", - добавил глава области.

Также Гайдай рассказал, что оккупанты расстреливают даже села, где не осталось ни одного жителя, чтобы у украинских войск не было возможности там закрепляться на позициях.

Напомним, что российские военные полностью отключили Интернет на захваченной части Луганской области. В школах оккупанты массово проверяют смартфоны детей.

В Луганской области существенно увеличилось количество вражеских атак, однако оккупанты не продвигаются вперед.

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