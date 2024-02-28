Гаубица, БТР и не только. ВСУ показали, как дроном уничтожают оккупантов

Военные Вооруженных сил Украины разгромили технику российских военных с помощью беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал.
Сухопутных войск ВС Украины.
Военные 128 отдельной горно-штурмовой бригады с помощью дрона ликвидировали ряд российской техники.
"Минус гаубица, БМП и противотанковая пушка", - сообщили военные.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 27 февраля, украинские воины ликвидировали еще 1060 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 412610 военных.
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