Горячий вечер в Сент-Луисе, двойная месть защитника "Виннипега": драки выходных НХЛ

В первом периоде противостояния с "Лос-Анджелесом" на защитника "Кингз" Майки Андерсона налетел тафгай "Чикаго" Ник Фолиньо. На этот дебош среагировал вингер "Лос-Анджелеса" Теннер Жанно. Он быстро нейтрализовал хулигана, а затем точным ударом правой сбил шлем с головы Фолиньо. Рефери выписали обоим по 5 минут штрафа.

Сразу две стычки случились в Сент-Луисе. В первом периоде на вбрасывании подрались капитан "Блюз" Брэйден Шенн и защитник "Торонто" Джейк Маккейб. С конкуренцией не сложилось. Центрфорварду хозяев хватило трех ударов, чтобы с помощью борта отправить оппонента наземь. Маккейб еще и промахом "помог" себе потерять равновесие.

В третьем же периоде целая серия немотивированной агрессии привела к драке форварда "Сент-Луиса" Павла Бучневича и вингера "Мейпл Лифс" Понтуса Холмберга. Хозяин льда влетел в гущу событий и выдернул оттуда соперника. Оба очутились на льду, но быстро поднялись. Правда, Бучневич несколькими ударами в голову отправил Холмберга назад.

Массовая потасовка вспыхнула и в Питтсбурге под занавес поединка "Пингвинз" против "Монреаля". Хулиган "Канадиенс" Арбер Джекай не смирился с поражением и толкнул соперника клюшкой. В этой куче малой защитник гостей Джейден Страбл решил заблокировать коллегу по амплуа Райана Грейвза. Но только разгневал того – защитник "Питтсбурга" вырвался из-под опеки и надавал хороших тумаков обидчику.

Жарко было и в Виннипеге. Защитнику местных "Джетс" Логану Стэнли не понравилось, как форвард "Тампы-Бэй" Люк Гленденинг грязновато сыграл против Владислава Наместникова. Так что он на полной скорости влетел в американца в центре площадки. Защитить одноклубника бросился нападающий "Лайтнинг" Земгус Гиргенсонс. Стэнли выдержал стартовый напор латыша, а затем отправил и того на лед.

На старте третьего периода противостояния в Бостоне защитник "Сиэтла" Адам Ларссон имел неосторожность атаковать за воротами молодого форварда "Брюинз" Мэттью Пуатру. За одноклубника сразу вступился вингер Трент Фредерик. Швед быстро потерял шлем и фактически не сопротивлялся хозяину льда, который наградил Ларссона шквалом ударов. Избиение остановили рефери.

Наконец в Анахайме под занавес 2-го периода решили выяснить взаимоотношения тафгай "Дакс" Росс Джонстон и нападающий "Чикаго" Пэт Марун. Они сцепились еще на половине "Блэкхокс", а к открытой конфронтации перешли у ворот "Анахайма". После продолжительной "артподготовки" вингер хозяев попытался одолеть оборону Маруна несколькими выпадами правой. Тот устоял на ногах, а затем контратаковал. Впрочем, ни один из драчунов достичь преимущества не сумел.