Харрис осудила "политическое насилие" после нового покушения на Трампа

Вице-президент США Камала Харрис выразила глубокую обеспокоенность и осудила "политическое насилие" после предполагаемого покушения на бывшего президента Дональда Трампа, которое произошло в воскресенье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Я глубоко встревожена возможным покушением на бывшего президента Трампа. Пока собираются факты, я ясно заявляю: политическое насилие недопустимо. Мы все должны работать над тем, чтобы этот инцидент не спровоцировал дальнейшее насилие", - заявила Харрис.
Она также выразила благодарность Секретной службе США и правоохранительным органам за их действия, отметив, что Трамп находится в безопасности.
Вице-президент заверила, что администрация президента США Джо Байдена обеспечит Секретную службу всеми необходимыми ресурсами для выполнения их миссии по защите.
В воскресенье вечером предвыборный штаб Дональда Трампа сообщил, что бывший президент находится в безопасности после инцидента с выстрелами рядом с ним.
Федеральное бюро расследований охарактеризовало событие как "попытку убийства бывшего президента Трампа".
Инцидент произошел на поле для гольфа Trump International Golf Club в Вест-Палм-Бич, Флорида. Агенты Секретной службы, охранявшие Трампа, заметили вооруженного мужчину и открыли по нему огонь. Мужчина сбежал, но позднее был задержан в автомобиле. Подозреваемый в настоящее время находится под стражей.
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