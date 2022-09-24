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"Гарпок" начал выплачивать долги "зеленым" инвесторам за 2021 год

Фото: "Гарпок" начал выплачивать долги "зеленым" инвесторам за 2021 год (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Госпредприятие "Гарантированный покупатель" начало выплачивать предприятиям возобновляемой энергетики устаревшие долги и полностью выплатило за период январь-июнь 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя директора по торговым операциям "Гарпока" Геннадия Иванова в ходе дискуссии Energy Club.

"Уровень оплаты за январь-июнь 2021 года составил 100%. Июль будет на уровне 90%", - сказал он.

По словам Иванова, госпредприятие пытается проводить как можно больше аукционов по продаже "зеленой" электроэнергии, чтобы увеличить выплаты предприятиям зеленой энергетики.

"Ежемесячно проходит до 16 различных аукционов", - уточнил Иванов.

Вместе с тем он, не сообщил, какую именно сумму средств выплатил "Гарантированный покупатель".

Напомним, до осуществления недавних расчетов уровень недоимки "Гарантированного покупателя" предприятиям зеленой энергетики за произведенную в 2021 году электроэнергию составлял 10%, однако уровень недоплат за 8 месяцев текущего года превышает 55%.

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что 14 сентября компания перечислила "Гарантированному покупателю" 3 млрд грн компенсации для оплаты электроэнергии по "зеленому" тарифу.

Задолженность "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" за услугу для ВИЭ сократилась с 14,5 до 11,5 млрд грн.

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