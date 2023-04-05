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Гарпок недоплатил 50% средств за "зеленую" электроэнергию в марте

Фото: Гарпок недоплатил 50% средств за "зеленую" электроэнергию в марте (pixabay)
Автор: Юлия Бойко

Уровень расчетов государственного предприятия "Гарантированный покупатель" за производимую в Украине электроэнергию из возобновляемых источников продолжил снижаться и в марте текущего года сократился до 49,9%

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт госпредприятия.

Согласно сообщению, в феврале уровень расчетов за "зеленую" электроэнергию составлял 57,9%, в январе - 91%. В целом, за первые 3 месяца текущего года выплаты составляют 63,4%.

При этом сообщается, что задолженность НЭК "Укрэнерго" за услугу по увеличению доли электроэнергии из возобновляемых источников перед Гарпоком составляет 15,3 млрд грн.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что благодаря "зеленой" генерации Украина построит новую и децентрализованную энергосистему, которой будут не страшны ракетные атаки. В то же время, уровень недоплаты предприятиям зеленой энергетики Украины за 2022 год составляет 50%.

Целью энергетического сообщества является ускорение решения проблемы выплаты 17,8 млрд грн долгов за электроэнергию по ВИЭ.

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