"Гарпок" готов провести аукционы для привлечения инвесторов в зеленую энергетику

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" готово провести зеленые аукционы для привлечения инвестиций в новые мощности возобновляемой энергетики после того, как решения о старте и условиях аукционов будут утверждены на уровне государства.

Об этом заявил заместитель директора по экономике госпредприятия Станислав Сова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление .

"Мы в ожидании аукционов. Если будет такое принятое решение, то гарантированный покупатель готов обеспечить их проведение и выполнить свою функцию", - сказал Сова.

По его словам, это один из вариантов стимулирования развития возобновляемой энергетики, который должен заменить систему поддержки по "зеленому тарифу".

Также он рассказал, что предприятие пытается сократить задолженность перед производителями зеленой энергии и с начала года погасил 15 млрд грн. При этом рост задолженности в текущем году составил 6,2 млрд грн.

Сова отметил, что к главным причинам существования задолженности относится задержка с оплатой за услугу по увеличению доли электроэнергии по ВИЭ со стороны НЭК "Укрэнерго". По его словам, это следствие недофинансирования тарифа на передачу, а также своевременное подписание актов с "Укрэнерго" по ряду причин.

Он уточнил, что долг Укрэнерго перед "Гарпком" за услугу за 2022-2023 годы составляет 10,4 млрд грн.

Решить проблему, по словам заместителя директора, может улучшение платежной дисциплины со стороны "Укрэнерго", своевременное урегулирование вопросов подписания актов, а также динамический пересмотр тарифа на передачу, чтобы в нем своевременно учитывать факторы, возникающие на рынке электроэнергии.

"Мы предлагали корректировать тариф ежеквартально, а не по итогам года и после проверки деятельности со стороны НКРЭКУ – ред.)", - сказал Сова.

Он подчеркнул, что главная цель предприятия – это решить проблему долгов перед производителями по ВИЭ, а также обеспечить полноту текущих расчетов за производимую ими зеленую энергию.

