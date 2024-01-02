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Пушки и личный состав. В ВСУ отчитались о потерях РФ на юге за сутки

Архивное фото: В ВСУ отчитались о потерях РФ на юге за сутки (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины за последние сутки на Южном направлении уничтожили 20 орудий российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

В течение суток несколько увеличил количество штурмовых действий до 19, но их качество остается постоянным - безуспешные. 

Понеся потери, вражеские штурмовики в уменьшенном количестве вынуждены были вернуться на исходные позиции. А наши подразделения и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят оккупантам значительные потери.

Что конкретно удалось уничтожить ВСУ

Также продолжается контрбатарейная борьба, во время которой Силы обороны юга наносят огневое поражение по местам дислокации врага, его огневым позициям и тылам.

У врага на левом берегу стало меньше на:

  • 17 оккупантов;
  • 20 пушек;
  • 1 разведывательный БпЛА "Мерлин";
  • 2 ударные БпЛА "Ланцет";
  • 2 единицы автобронетехники.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 2 января, составили 810 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет примерно 360 820 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 7 танков, 13 ББМ и 49 артсистем врага.

Также Силы обороны Украины на Купянском направлении обнаружили позицию россиян и ударили по ней. Процесс уничтожения оккупантов удалось зафиксировать на видео.

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