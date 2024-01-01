Пушки, автомобили и дрон. В ВСУ рассказали о потерях РФ на юге за последние сутки

"Силы обороны в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, их огневым позициям и тылам", - говорится в сообщении.

Что удалось уничтожить украинским воинам

По предварительно разведанным данным врагу нанесены такие потери:

36 оккупантов;

2 пушки;

1 разведывательный БпЛА;

1 комплекс видеонаблюдения "Муром-М";

6 единиц автомобильной техники;

1 лодка.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 1 января, составили 780 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет примерно 360 010 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 танков, 17 ББМ и 18 артсистем врага.

Также сообщалось, что за прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще почти 300 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 59 единиц военной техники врага.