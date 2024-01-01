RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пушки, автомобили и дрон. В ВСУ рассказали о потерях РФ на юге за последние сутки

Архивное фото: В ВСУ рассказали о потерях РФ на юге за последние сутки (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне за последние сутки потеряли две пушки, шесть единиц автомобильной техники и 36 единиц личного состава на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"Силы обороны в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, их огневым позициям и тылам", - говорится в сообщении.

Что удалось уничтожить украинским воинам

По предварительно разведанным данным врагу нанесены такие потери:

  • 36 оккупантов;
  • 2 пушки;
  • 1 разведывательный БпЛА;
  • 1 комплекс видеонаблюдения "Муром-М";
  • 6 единиц автомобильной техники;
  • 1 лодка.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 1 января, составили 780 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет примерно 360 010 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 танков, 17 ББМ и 18 артсистем врага.

Также сообщалось, что за прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще почти 300 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 59 единиц военной техники врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныВойна в Украине