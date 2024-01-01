Пушки, автомобили и дрон. В ВСУ рассказали о потерях РФ на юге за последние сутки
Россияне за последние сутки потеряли две пушки, шесть единиц автомобильной техники и 36 единиц личного состава на юге Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.
"Силы обороны в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, их огневым позициям и тылам", - говорится в сообщении.
Что удалось уничтожить украинским воинам
По предварительно разведанным данным врагу нанесены такие потери:
- 36 оккупантов;
- 2 пушки;
- 1 разведывательный БпЛА;
- 1 комплекс видеонаблюдения "Муром-М";
- 6 единиц автомобильной техники;
- 1 лодка.
Силы обороны Украины уничтожают россиян
Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 1 января, составили 780 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет примерно 360 010 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 танков, 17 ББМ и 18 артсистем врага.
Также сообщалось, что за прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще почти 300 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 59 единиц военной техники врага.
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