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Пушки, автомобили и дрон. В ВСУ рассказали о потерях РФ на юге за последние сутки

Украина, Понедельник 01 января 2024 18:27
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Пушки, автомобили и дрон. В ВСУ рассказали о потерях РФ на юге за последние сутки Архивное фото: В ВСУ рассказали о потерях РФ на юге за последние сутки (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне за последние сутки потеряли две пушки, шесть единиц автомобильной техники и 36 единиц личного состава на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"Силы обороны в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, их огневым позициям и тылам", - говорится в сообщении.

Что удалось уничтожить украинским воинам

По предварительно разведанным данным врагу нанесены такие потери:

  • 36 оккупантов;
  • 2 пушки;
  • 1 разведывательный БпЛА;
  • 1 комплекс видеонаблюдения "Муром-М";
  • 6 единиц автомобильной техники;
  • 1 лодка.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 1 января, составили 780 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет примерно 360 010 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 танков, 17 ББМ и 18 артсистем врага.

Также сообщалось, что за прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще почти 300 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 59 единиц военной техники врага.

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