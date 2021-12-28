"Гарантії безпеки", симптоми "Омікрону", військовий облік жінок: новини за вихідні

В Росії планують переговори щодо "гарантій безпеки" відразу після новорічних канікул, вчені назвали ще один симптом зараження штамом "Омікрон", у ЗСУ розповіли, як працюватиме наказ про військовий облік жінок. Докладніше про те, що сталося на вихідних, 25-27 грудня, - в матеріалі РБК-Україна.

Напруженість на кордоні: останні новини

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що основний раунд переговорів щодо "гарантій безпеки" в Європі розпочнеться відразу після завершення новорічних канікул.

Американська розвідка не виключає, що напад Росії на Україну може початися з Азовського моря. Про це повідомляє The Washington Post.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав оборонний бюджет країни на 2022 фінансовий рік. Його обсяг становить близько 770 млн доларів. Україні виділено 300 млн доларів.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив США у спробі спровокувати "маленьку війну" в Україні. За його словами, Вашингтон накачує Україну зброєю, щоб підживити мілітаристські настрої.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Москва не блефує, коли висуває США та НАТО свої "гарантії" безпеки в Європі. Водночас представник російського МЗС не вважає ультиматумом дані "пропозиції".

У Британії назвали ще один симптом зараження штамом "Омікрон"

Шкірний висип може вказувати на зараження штамом "Омікрон". Медики і вчені проаналізували дані програми Zoe Covid Symptom (використовується для спостереження за симптомами COVID-19) та прийшли до висновку, що поява висипу можна вважати ключовою ознакою нового штаму.

Раніше вчені також встановили, що більшість проявів нового варіанту інфекції нагадує звичайну застуду.

В ЗСУ розповіли, як буде працювати наказ про військовий облік жінок

Для того, щоб звернутися до військомату та стати на військовий облік у жінок є цілий рік. Адже процес виконання закону та постановки на військовий облік буде тривати протягом 2022 року.

Нові норми щодо військового обліку стосуються також вагітних та жінок з малолітніми дітьми. Як і у випадку чоловіків, для жінок враховуватиметься стан здоров’я людини та її сімейні обставини.

З конституції Білорусі вирішили прибрати без'ядерний статус

З конституції Білорусі вирішили прибрати згадку про нейтральний і без'ядерний статус республіки. Зі статті 18 пропонують прибрати норму. З чинної редакції пропонується прибрати фразу:"Республіка Білорусь має на меті зробити свою територію без'ядерною зоною, а державу - нейтральною".

Замість цього там пропонується додати фразу: "Республіка Білорусь виключає військову агресію зі своєї території стосовно інших держав".

Кличко розвеселив мережу під час новорічного привітання (відео)

Віталій Кличко під час виступу на сцені привітав українців з наступаючим Новим роком. Але зробити це йому далося не просто, спочатку він привітав усіх з 2220 роком, а потім з 2222-м. Відео привітання мера Києва опублікував Telegram-канал "Україна в шоці".

"Новий календар від Кличка. Мер Києва привітав усіх з наступаючими 2220 і 2222 роками. Ну а що, оптимістично", - йдеться в повідомленні до відео.

В Україну йде сніговий шторм

У вівторок, 28 грудня, по всій території України посиляться морози, вночі синоптики прогнозують до -15 градусів.

Також найближчими днями очікуються сильні снігопади, які разом зі штормовим вітром накриють багато областей. Де і коли погіршаться погодні умови - читайте в матеріалі Styler.