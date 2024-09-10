"Позорная ситуация". Кто и за что избил ветерана в Смеле и почему будут проверять полицию

Что известно о конфликте

3 сентября неподалеку села Ротмистровка Черкасской области произошел конфликт на дороге, который перерос в драку. Инцидент произошел после того, как родители бывшего военнослужащего едва не попали в аварию. Экс-военный решил стать на защиту родителей и нашел мужчину, спровоцировавшего аварийную ситуацию на дороге.

Бывшим военным оказался Анатолий Гончаренко. Он – ветеран российско-украинской войны, служил в одном из боевых подразделений Сил специальных операций, впоследствии был демобилизован по семейным обстоятельствам и сейчас не находится на службе.

Гончаренко избил местный уголовный авторитет Вадим Долотенко, зафиксированный на видео. На ролике видно, что Долотенко сначала дважды бьет военного, а затем заставляет Анатолия Гончаренко "извиняться" за якобы его позор во всю Смелу. На видео сам Долотенко обращает внимание, что рядом была полиция.

Также в сети появилось видео, на котором Анатолий Гончаренко признает свою не правоту, говорит, что в ситуации на дороге виноваты его родители, а сам он просит прощения у тех, к кому имел претензии.

Кто такой Вадим Долотенко

Черкасские СМИ пишут, что Долотенко фигурирует в ряде уголовных производств. Эти дела связаны, в том числе с нанесением телесных повреждений, а также грабежами.

В 2017 году у него возник конфликт с местным активистом Ильей Слободяником. Именно Слободянык один из первых распознал на видео конфликта Долотенко. В свое время Слободяник обвинял Долотенко в избиении и угрозах после критики тогдашнего мэра Смелы Виктора Федоренко. За более чем семь лет привлечь к ответственности Долотенко по этим эпизодам стороне обвинения не удалось. Это дело до сих пор рассматривают в суде.

В то же время, Долотенко является фигурантом минимум еще одного уголовного производства, следствие по которому уже завершено и вынесен приговор. Речь идет о грабеже, произошедшем в Смеле в 2020 году. Как установило следствие, Долотенко приехал под дом местной жительницы, чтобы найти там ее сына, который якобы задолжал денег. Не найдя ни сына, ни денег, Долотенко сорвал с женщины золотой кулон и сказал, что вернет, когда получит деньги от ее сына. После этого с места происшествия скрылся. В марте 2024 года Смелянский горрайонный суд вынес приговор по этому делу, приговорив Долотенко по статье "грабеж" к году заключения, впрочем, заменив это наказание условным сроком.

В чем суть конфликта

В Главном управлении Национальной полиции Черкасской области отмечают, что мужчина с женщиной ехали на своем авто и их "подрезал" водитель автомобиля Hyundai. Они об этом рассказали сыну – бывшему военнослужащему. Также отметили, что этот автомобиль видели в селе Ташлык. Мужчина решил разобраться с водителем второго автомобиля, но не обнаружил его на месте. Он снял номерной знак с автомобиля и выложил пост в соцсетях с просьбой установить владельца транспортного средства.

После этого водитель Hyundai связался с мужем и назначил завершившуюся дракой встречу. Очевидцы сняли видео инцидент и вызвали полицию. Правоохранители прибыли на место происшествия, опросили участников конфликта и вызвали скорую помощь. После досмотра в больнице 37-летний бывший военный отказался от госпитализации и написал заявление об отсутствии претензий. Однако позже согласился подать заявление о нанесении телесных повреждений.

Смелянская окружная прокуратура начала досудебное расследование по статьям по хулиганству, вымогательству и незаконному обращению с оружием (ч. 1 ст. 296, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Экс-военнослужащего признали потерпевшим в уголовном производстве. В настоящее время ведется установление всех обстоятельств и лиц, причастных к преступлению. Также сообщается, что помимо драки был установлен факт вымогательства денег.

Реакция на избиение бывшего военного

Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец отреагировал на инцидент с избиением ветерана в Смеле. Он осудил позорный случай и отметил необходимость ответной реакции со стороны правоохранителей.

Скриншот со страницы Игоря Табурца в Facebook

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отреагировал на избиение бывшего военного в Смеле Черкасской области, назвав ситуацию позорной и отметив недопустимость унижения ветеранов.

Он также сообщил, что уже заслушал доклад главы Национальной полиции Ивана Выговского о первых результатах расследования и начатой служебной проверке действий или возможной недоработки местных полицейских.

Клименко подчеркнул, что ветераны, ежедневно защищающие Украину от врага, заслуживают уважения и соблюдения верховенства права.

Скриншот из Telegram-канала Игоря Клименко

Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия отреагировал на инцидент, отметив в своем Telegram-канале, что ситуация должна быть под личным контролем министра внутренних дел и генерального прокурора.

Скриншот из Telegram-канала Давида Арахамии