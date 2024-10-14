С позором выгнали. Экс-украинец жульничал в чемпионате Испании по шахматам

22-летний гроссмейстер на турнире защищал цвета команды "Силла – Интегрант Коллетиус". В первом туре он сыграл вничью с египтянином Басемом Амином, а во втором одержал победу над испанцем Франсиско Вальехо.

Во время второй игры Шевченко часто отлучался в туалет. Это вызвало подозрение у судей, решивших проследить за игроком. Тогда и заметили, что он посещает одну и ту же кабинку. Впоследствии в ней обнаружили заблокированный телефон. А рядом с ним рукописную записку на испанском языке: "Не трогай! Этот телефон оставили, чтобы владелец мог ответить на звонок!".

Сверив почерк с записями, оставленными Шевченко в протоколах турнира, арбитры пришли к выводу, что записку писал именно он. На экс-украинца указали и настройки телефона, в частности то, что на нем было установлено румынское время, на час отличающееся от испанского.

После короткого расследования судьи засчитали представителю Румынии два поражения и исключили из турнира. Сам Шевченко все обвинения в свой адрес отрицает.

Кто такой Кирилл Шевченко

Уроженец Киева. В детстве подавал большие надежды. В девять лет стал кандидатом в мастера, в 13 – международным мастером, а в 15 – гроссмейстером.

До полномасштабного вторжения представлял на международных соревнованиях Украину. В составе сборной стал чемпионом Европы 2021 года. Его рейтинг по состоянию на октябрь 2024 года - 2656 (69-й результат в мире).

С января 2023 г. выступает под флагом Румынии. Шевченко числится в составленном Министерством молодежи и спорта списке лиц, не вернувшихся в Украину после окончания спортивного мероприятия.