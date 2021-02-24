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Гана першою в світі отримала COVID-вакцини через механізм COVAX

Автор: Андрій Козловський

Гана стала першою у світі країною, що отримала партію вакцини від коронавірусу в рамках міжнародного механізму COVAX. Мова йде про препарат фармацевтичної компанії AstraZeneca, перша партія якого вже прибула в країну.

Про це йдеться в спільній заяві Всесвітньої організації охорони здоров'я UNICEF.

Як повідомляється, на першому етапі Гана отримала 600 тисяч доз вакцини AstraZeneca, яка ліцензована Інститутом сироватки Індії.

"Ми раді, що Гана стала першою країною, що отримала вакцини COVID-19 в рамках механізму COVAX", - йдеться в заяві.

За даними ВООЗ та UNICEF, з початку пандемії в країні зареєстровано понад 80,7 тисячі випадків зараження коронавірусом. З них померли понад 580 осіб.

Нагадаємо, Україна також повинна отримати вакцину від коронавірусу в рамках механізму COVAX. В організації UNICEF розповіли, коли вакцина приїде в Україну.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я створила механізм виплати компенсацій за побічні ефекти від застосування вакцин проти коронавірусу. Компенсацію виплачуватимуть громадянам 92 бідних країн-членів глобальної програми COVAX.

Також РБК-Україна писало, що Європейський союз подвоїть свій внесок у глобальний механізм COVAX.

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