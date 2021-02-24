Гана першою в світі отримала COVID-вакцини через механізм COVAX

Гана стала першою у світі країною, що отримала партію вакцини від коронавірусу в рамках міжнародного механізму COVAX. Мова йде про препарат фармацевтичної компанії AstraZeneca, перша партія якого вже прибула в країну.

За даними ВООЗ та UNICEF, з початку пандемії в країні зареєстровано понад 80,7 тисячі випадків зараження коронавірусом. З них померли понад 580 осіб.

"Ми раді, що Гана стала першою країною, що отримала вакцини COVID-19 в рамках механізму COVAX", - йдеться в заяві.

Як повідомляється, на першому етапі Гана отримала 600 тисяч доз вакцини AstraZeneca, яка ліцензована Інститутом сироватки Індії.

Нагадаємо, Україна також повинна отримати вакцину від коронавірусу в рамках механізму COVAX. В організації UNICEF розповіли, коли вакцина приїде в Україну.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я створила механізм виплати компенсацій за побічні ефекти від застосування вакцин проти коронавірусу. Компенсацію виплачуватимуть громадянам 92 бідних країн-членів глобальної програми COVAX.

Також РБК-Україна писало, що Європейський союз подвоїть свій внесок у глобальний механізм COVAX.