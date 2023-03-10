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В Гамбурге произошла стрельба: семь человек погибли, есть раненые

Фото: в Гамбурге произошла стрельба (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Не меньше семи человек погибли в результате стрельбы в немецком Гамбурге. Также по меньшей мере восемь человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По предварительным данным, место преступления связано с церковью свидетелей Иеговы. Сообщается, что стрельба произошла примерно в 22:00 по киевскому времени в районе Альстердорф. Обстоятельства произошедшего пока не раскрываются. Количество стрелков, а также причина инцидента пока выясняются.

Напомним, что в четверг вечером, 9 марта, в центре Тель-Авива произошла стрельба возле кафе. В результате происшествия получили ранения по меньшей мере три человека.

Также сообщалось, ранее в штате Флорида произошла массовая стрельба. Тогда погибли три человека, еще семеро госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Кроме того, в Монтерей-Парк во время празднования китайского Нового года произошла массовая стрельба. По меньшей мере, десять человек погибли. Подозреваемый покончил жизнь самоубийством при попытке задержания.

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Гамбург