В Гамбурге неизвестный с киркой напал на людей перед футбольным матчем

По данным полиции, инцидент произошел в районе Репербан, где в то время находились несколько тысяч футбольных фанатов в преддверии футбольного матча Евро-2024 против Польши.

Неизвестный напал на них и сотрудников полиции. В его руках была кирка и коктейль "Молотова".

Сначала правоохранители использовали перечный баллончик для того, чтобы усмирить нападающего. Впоследствии был произведен выстрел в воздух. Однако нападающий не отреагировал на это. Поэтому полиция вынуждена была стрелять в направлении неизвестного, после чего мужчина упал на землю. Сообщают, что мужчина тяжело ранен в ногу, но, судя по всему, жив. Его доставили в больницу.

Пострадал ли кто-нибудь из толпы, или правоохранителей неизвестно.

Фото: нападение неизвестного в Гамбурге (соцсети)

Ранее СБУ-Украина сообщала, что в немецком городе Франкфурт-на-Майне в понедельник, 10 июня, афганец с ножом напал на украинку. Женщина была серьезно ранена в результате атаки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.