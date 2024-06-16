ua en ru
Вс, 16 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Гамбурге неизвестный с киркой напал на людей перед футбольным матчем

Воскресенье 16 июня 2024 15:25
UA EN RU
В Гамбурге неизвестный с киркой напал на людей перед футбольным матчем Иллюстративное фото: неизвестный напал на людей перед матчем Нидерланды-Польша в Гамбурге (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В воскресенье, 16 июня, в немецком Гамбурге неизвестный мужчина, вооруженный киркой и коктейлем "Молотова", напал на футбольных фанатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Гамбурга в Twitter.

По данным полиции, инцидент произошел в районе Репербан, где в то время находились несколько тысяч футбольных фанатов в преддверии футбольного матча Евро-2024 против Польши.

Неизвестный напал на них и сотрудников полиции. В его руках была кирка и коктейль "Молотова".

Сначала правоохранители использовали перечный баллончик для того, чтобы усмирить нападающего. Впоследствии был произведен выстрел в воздух. Однако нападающий не отреагировал на это. Поэтому полиция вынуждена была стрелять в направлении неизвестного, после чего мужчина упал на землю. Сообщают, что мужчина тяжело ранен в ногу, но, судя по всему, жив. Его доставили в больницу.

Пострадал ли кто-нибудь из толпы, или правоохранителей неизвестно.

Фото: нападение неизвестного в Гамбурге (соцсети)

Ранее СБУ-Украина сообщала, что в немецком городе Франкфурт-на-Майне в понедельник, 10 июня, афганец с ножом напал на украинку. Женщина была серьезно ранена в результате атаки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гамбург Футбол Полицейские
NEWS
Даже после повестки: есть четыре уважительные причины не явиться в ТЦК
Даже после повестки: есть четыре уважительные причины не явиться в ТЦК
DAILY
Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом