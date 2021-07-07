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На Гаїті закрили головний аеропорт після вбивства президента

Автор: РБК-Україна

Міжнародний аеропорт Гаїті імені Туссен-Лувертюра, який є головною повітряною гаванню країни, закрили після вбивства президента Жовенеля Мойза. Літаки перенаправляють в інші країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Diario Libre.

Кілька регулярних рейсів в аеропорт Гаїті скасували або перенаправили на інші термінали в третіх країнах.

Дві авіакомпанії, що виконують щоденні рейси до столиці Гаїті, скасували свої рейси, заплановані на сьогодні.

Нагадаємо, президент Гаїті Жовенель Моіз був убитий озброєними людьми, які напали на його резиденцію в районі Пелерин в Порт-о-Пренсі.

При цьому, його дружина була доставлена в лікарню з вогнепальними пораненнями, але медикам не вдалося її врятувати.

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