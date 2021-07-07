На Гаїті закрили головний аеропорт після вбивства президента

Міжнародний аеропорт Гаїті імені Туссен-Лувертюра, який є головною повітряною гаванню країни, закрили після вбивства президента Жовенеля Мойза. Літаки перенаправляють в інші країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Diario Libre .

Кілька регулярних рейсів в аеропорт Гаїті скасували або перенаправили на інші термінали в третіх країнах.

Дві авіакомпанії, що виконують щоденні рейси до столиці Гаїті, скасували свої рейси, заплановані на сьогодні.