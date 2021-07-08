На Гаїті затримали ймовірних вбивць президента

Один із міністрів уряду повідомив про затримання ймовірних вбивць президента Гаїті. Вони перебувають під вартою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP News Agency.
"Ймовірні вбивці президента Гаїті під вартою, говорить міністр уряду", - пише агентство.
Крім того зазначається, що згідно з даними поліції, четверо "найманців" вбито та двоє заарештовано після вбивства президента Гаїті.
Про затримання підозрюваних у вбивстві президента також повідомив міністр комунікацій Гаїті Франц Екзантус.
В столиці кріїни Порт-о-Пренс поліція проводить спецоперацію.
Нагадаємо, що президента Гаїті Жовенеля Мойза вбили вночі у власній резиденції. Група осіб напала на його і поранила першу леді.
Згодом на Гаїті ввели воєнний стан через вбивство Мойза.
Також повідомлялося, що в ООН закликали розслідувати вбивство президента Гаїті.