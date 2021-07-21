RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Гаїті затримали ще трьох підозрюваних у вбивстві президента країни

Автор: Артур Родивилов

У Гаїті затримали ще трьох підозрюваних у вбивстві президента країни Жовенеля Моіза. Загальна кількість затриманих досягла 26.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Йдеться, зокрема, про двох поліцейських, сказав представник поліції. Він зазначив, що ще семеро співробітників поліції "поміщені в ізоляцію", про їх затримання поки не йдеться.

15 липня правоохоронні органи Гаїті повідомляли про 23 затриманих підозрюваних, серед яких були 18 найманців з Колумбії і двоє громадян США гаїтянського походження.

Також повідомляється, що уряд Гаїті у вівторок офіційно призначив Аріеля Генрі прем'єр-міністром.

Нагадаємо, влада Гаїті попросила Сполучені Штати направити війська для захисту ключової інфраструктури країни.

Пізніше міністр у справах голосування і міжпартійних відносин республіки Матіас П'єр заявив, що запит Гаїті до Сполучених Штатів про направлення сил стосується обмеженого числа військових, приблизно 500 осіб.

РБК-Україна розповідало про вбивство президента Гаїті Жовенеля Моіза під час нападу на резиденцію глави держави.

За словами прем'єра країни, Моіза катували перед вбивством.

Читайте РБК-Україна в Google News
преступления