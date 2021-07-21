У Гаїті затримали ще трьох підозрюваних у вбивстві президента країни Жовенеля Моіза. Загальна кількість затриманих досягла 26.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Йдеться, зокрема, про двох поліцейських, сказав представник поліції. Він зазначив, що ще семеро співробітників поліції "поміщені в ізоляцію", про їх затримання поки не йдеться.
15 липня правоохоронні органи Гаїті повідомляли про 23 затриманих підозрюваних, серед яких були 18 найманців з Колумбії і двоє громадян США гаїтянського походження.
Також повідомляється, що уряд Гаїті у вівторок офіційно призначив Аріеля Генрі прем'єр-міністром.
Нагадаємо, влада Гаїті попросила Сполучені Штати направити війська для захисту ключової інфраструктури країни.
Пізніше міністр у справах голосування і міжпартійних відносин республіки Матіас П'єр заявив, що запит Гаїті до Сполучених Штатів про направлення сил стосується обмеженого числа військових, приблизно 500 осіб.
РБК-Україна розповідало про вбивство президента Гаїті Жовенеля Моіза під час нападу на резиденцію глави держави.
За словами прем'єра країни, Моіза катували перед вбивством.