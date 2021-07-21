У Гаїті затримали ще трьох підозрюваних у вбивстві президента країни Жовенеля Моіза. Загальна кількість затриманих досягла 26.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Йдеться, зокрема, про двох поліцейських, сказав представник поліції. Він зазначив, що ще семеро співробітників поліції "поміщені в ізоляцію", про їх затримання поки не йдеться.

15 липня правоохоронні органи Гаїті повідомляли про 23 затриманих підозрюваних, серед яких були 18 найманців з Колумбії і двоє громадян США гаїтянського походження.

Також повідомляється, що уряд Гаїті у вівторок офіційно призначив Аріеля Генрі прем'єр-міністром.