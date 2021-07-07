На Гаїті закликали ООН провести засідання Радбезу і розслідувати вбивство президента

Тимчасовий прем'єр-міністр Гаїті Клод Жозеф закликав організацію Об'єднаних Націй провести засідання Ради Безпеки. Зокрема, щодо ситуації в країні Карибського басейну після вбивства президента Жовенеля Мойза.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Також Жозеф закликав міжнародне співтовариство почати розслідування вбивства Мойза.
Нагадаємо, президент Гаїті Жовенель Моіз був убитий озброєними людьми, які напали на його резиденцію в районі Пелерин в Порт-о-Пренсі. При цьому, його дружина була доставлена в лікарню з вогнепальними пораненнями.
Додамо, що на Гаїті закрили Міжнародний аеропорт імені Туссен-Лувертюра. Авіарейси перенаправляють в інші країни або скасовують.
Крім того, влада Гаїті ввели воєнний стан в країні.