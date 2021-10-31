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У Гаїті напали на школу, постраждали чотири людини

Автор: Анна Полисученко

У столиці Гаїті, місті Порт-о-Пренсі, озброєні зловмисники напали на одну зі шкіл. Постраждали як мінімум чотири людини, в тому числі дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Prensa Latina.

За попередньою інформацією, зловмисники могли скоїти напад на школу з метою викрадення людей. Співробітникам поліції вдалося відбити атаку невідомих злочинців. Постраждалі в результаті нападу госпіталізовані. Встановлюються особи нападників.

Після вбивства в Гаїті на початку липня поточного року президента Жовенеля Мойза, а також після землетрусу, що стався в серпні і забрав життя 2,2 тис.осіб, в Гаїті відбулося різке загострення соціально-економічної ситуації. У країні спостерігається зростання насильства і випадків викрадення людей заради викупу.

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