Як ворожити на Старий Новий рік: топ-5 способів

Фото: Ворожіння 13 січня (pixabay.com)

Як дізнатися ім'я судженого, передбачення на яблуках і найпопулярніші ворожіння на Старий Новий рік

Настання Нового року за старим стилем відзначають з 13-го на 14 січня. Однією з найвідоміших традицій свята вважаються ворожіння. На Старий Новий рік можна відкрити таємниці майбутнього, дізнатися свою долю, привернути кохання.

Старовинні магічні ритуали можна легко повторити і в наші дні, адже для ворожінь в Щедрий вечір використовуються доступні всім предмети і навіть святкові частування.

Ворожіння на Старий Новий рік на долю: пиріжки з пророцтвом

Цікавий опособ поворожити і повеселитися під час святкового застілля - спекти пироги з сюрпризом. З давніх-давен у Щедрий вечір 13 січня пророкують майбутнє за допомогою випічки або вареників.

Фото: На Старий Новий рік готують випічку з передбаченнями (pixabay.com)

Для цього необхідно в начинку покласти різні предмети, які будуть символізувати долю людини:

полуниця - кохання;

монета - достаток;

нитка - подорож;

гудзик - обновки в гардеробі;

лавровий лист - успіхи в роботі;

чорний перець - гострі відчуття.

Ворожіння на судженого в Старий Новий рік з яблуком

Наступний спосіб за допомогою яблук допоможе дізнатися, як звуть майбутнього нареченого. Знадобиться кілька плодів різних сортів. На кожному потрібно видряпати чоловіче ім'я.

Потім дівчина, що ворожить, повинна з закритими очима відкусити по шматочку від кожного яблука. Ім'я на найсолодшому з усіх яблук означає, що так і зватимуть обранця.

Фото: Ворожіння 13 січня на яблуках (pixabay.com)

Ворожіння по нитці

Використовуючи нитки трьох кольорів та голки, незаміжні дівчата можуть дізнатися про свою майбутню жіночу долю. До одягу зі спини потрібно акуратно прикріпити три голки з нитками білого, червоного і чорного кольору. Після чого дівчина повинна не дивлячись витягнути одну з голок.

Фото: У Старий Новий рік ворожать на різнокольорових нитках (pixabay.com)

Якщо в голці буде червона нитка - до швидкої зустрічі з коханим і весілля. Біла нитка означає самотність на найближчий час. Чорна нитка - майбутній шлюб не буде вдалим, тому краще зосередитися на роботі чи навчанні.

Ворожіння з обручкою

Даний ритуал підкаже, коли чекати на весілля. Необхідно взяти обручку заміжньої жінки, стакан з водою і волосок майбутньої нареченої.

Фото: Обручка допоможе дізнатися про весілля (pixabay.com)

В кільце протягується волосся і акуратно опускається в воду. При цьому, скільки разів кільце торкнеться стінок - через стільки часу відбудеться щаслива подія.

Ворожіння на кар'єрний успіх

Просте ворожіння на картах допоможе дізнатися, чого очікувати в наступному році на роботі. Колоду карт потрібно перемішати і розкласти на три стопки. Потім навмання вибрати одну стопку і перерахувати кількість тузів у ній.

Фото: Ворожіння на Старий Новий рік (pixabay.com)

Якщо тузів в стопці немає - той, хто ворожить, ще не визначився зі своїм покликанням;

Один туз - варто задуматися про зміну місця роботи;

Два тузи - для просування по кар'єрних сходах необхідно проявити завзятість і винахідливість;

Три тузи - тредка докласти ще трохи зусиль, і праця буде оцінена належним чином;

Чотири тузи - рік буде успішним, можливі вдалі відрядження, кар'єрний ріст, збільшення заробітної плати.

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Відео: РБК-Україна