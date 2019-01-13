Як ворожити на Старий Новий рік: топ-5 способів

Як дізнатися ім'я судженого, передбачення на яблуках і найпопулярніші ворожіння на Старий Новий рік
Настання Нового року за старим стилем відзначають з 13-го на 14 січня. Однією з найвідоміших традицій свята вважаються ворожіння. На Старий Новий рік можна відкрити таємниці майбутнього, дізнатися свою долю, привернути кохання.
Старовинні магічні ритуали можна легко повторити і в наші дні, адже для ворожінь в Щедрий вечір використовуються доступні всім предмети і навіть святкові частування.
Цікавий опособ поворожити і повеселитися під час святкового застілля - спекти пироги з сюрпризом. З давніх-давен у Щедрий вечір 13 січня пророкують майбутнє за допомогою випічки або вареників.
Фото: На Старий Новий рік готують випічку з передбаченнями (pixabay.com)
Для цього необхідно в начинку покласти різні предмети, які будуть символізувати долю людини:
Наступний спосіб за допомогою яблук допоможе дізнатися, як звуть майбутнього нареченого. Знадобиться кілька плодів різних сортів. На кожному потрібно видряпати чоловіче ім'я.
Потім дівчина, що ворожить, повинна з закритими очима відкусити по шматочку від кожного яблука. Ім'я на найсолодшому з усіх яблук означає, що так і зватимуть обранця.
Фото: Ворожіння 13 січня на яблуках (pixabay.com)
Використовуючи нитки трьох кольорів та голки, незаміжні дівчата можуть дізнатися про свою майбутню жіночу долю. До одягу зі спини потрібно акуратно прикріпити три голки з нитками білого, червоного і чорного кольору. Після чого дівчина повинна не дивлячись витягнути одну з голок.
Фото: У Старий Новий рік ворожать на різнокольорових нитках (pixabay.com)
Якщо в голці буде червона нитка - до швидкої зустрічі з коханим і весілля. Біла нитка означає самотність на найближчий час. Чорна нитка - майбутній шлюб не буде вдалим, тому краще зосередитися на роботі чи навчанні.
Даний ритуал підкаже, коли чекати на весілля. Необхідно взяти обручку заміжньої жінки, стакан з водою і волосок майбутньої нареченої.
Фото: Обручка допоможе дізнатися про весілля (pixabay.com)
В кільце протягується волосся і акуратно опускається в воду. При цьому, скільки разів кільце торкнеться стінок - через стільки часу відбудеться щаслива подія.
Просте ворожіння на картах допоможе дізнатися, чого очікувати в наступному році на роботі. Колоду карт потрібно перемішати і розкласти на три стопки. Потім навмання вибрати одну стопку і перерахувати кількість тузів у ній.
Фото: Ворожіння на Старий Новий рік (pixabay.com)
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Відео: РБК-Україна