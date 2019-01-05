Ворожіння на Різдво: як відкрити завісу майбутнього

Фото: Різдвяні ворожіння (pixabay.com)

Напередодні Різдва влаштовують ворожіння на кохання і судженого

Як правильно ворожити у Святвечір на судженого та найпопулярніші ворожіння на Різдво, які легко можна провести вдома в ніч перед святом - у нас на Styler.

Історія різдвяних ворожінь

У ніч з 6 на 7 січня починаються так звані святки, тобто період свят. З давніх часів саме в цю ніч особливо популярним було ворожіння на Різдво вдома. Починаючи з самого вечора, накриваючи на стіл, за особливими прикметами намагалися вгадати, яким буде майбутній рік - врожайним або без хліба, якими будуть погодні умови, чи буде поповнення в сімействі.

Задобрюючи предків і всіляких духів, люди намагалися жити в гармонії не тільки з реальним, але і з потойбічним світом. Вважалося, що саме у Святвечір можна дізнатися про своє майбутнє, тому багато хто, особливо незаміжні дівчата, намагалися не пропустити такий момент.

Фото: Незаміжні дівчата в ворожінні 6 січня хочуть дізнатися ім'я судженого (pixabay.com)

Найпопулярніші ворожіння на Різдво

Всі різдвяні ворожіння поділяються на індивідуальні, коли той, хто ворожить, перебуває наодинці (частіше це ворожіння на сон), і групові, які проходять у веселій атмосфері і мають дух змагання.

Крім того, значно відрізняються ворожіння для незаміжніх дівчат, головним питанням яких є майбутнє заміжжя і характеристика хлопця, та інших, яких просто цікавить, що станеться з ними далі.

До спілкування з потойбічними силами завжди висувалося кілька вимог:

Ворожіння повинно було проходити в тиші, щоб не "злякати" духа.

Якщо використовувалося дзеркало, потрібно було видалити з кімнати усіх тварин.

Всі, хто гадають, повинні сидіти в розслабленій позі, не схрещуючи рук і ніг, щоб не перекривати астральні канали зв'язку.

Фото: У Різдво можна поворожити на кавовій гущі (pixabay.com)

Серед особливо популярних методів "зазирання" в майбутнє можна назвати ворожіння на кавовій гущі або воску, коли за узорами або формі отриманого злитка намагаються здогадатися про те, що принесе наступний рік. Легким по виконанню, але, як кажуть знавці, дуже правдивим є ворожіння на книзі (коли, задумавши номер сторінки і рядки, зачитують знайдену цитату і трактують її на свій лад).

Багатьом подобається ворожіння на папері. Для цього треба зім'яти аркуш паперу, покласти його на блюдо і підпалити в темряві. По контурах тіні, отриманої в момент згоряння, судять про майбутнє.

Але все ж найпопулярнішими залишаються ворожіння на Різдво на судженого. Їх виконують дівчата, охочі дізнатися, чи готуватися в цьому році до весілля, яким буде наречений, а в ідеалі - хто саме ним буде.

У багатьох сім'ях передаються легенди, що мама чи бабуся свого майбутнього чоловіка побачила уві сні, тому не застарівають ворожіння на сон:

Різдвяне ворожіння "Замок над водою"

Дівчина повинна замкнути навісний замок, тримаючи його над водою і примовляючи: "Суджений мій, ряджений, прийди пити попроси". Вважається, що побачений хлопець і буде чоловіком.

Фото: Різдвяні ворожіння проводяться при свічках (pixabay.com)

"Пересіл"

На ніч дівчина їсть пересоленную їжу і лягає спати зі словами: "Хто мій суджений, хто мій ряджений, той мені пити подасть". Результат - ідентичний першому ворожінню.

Точно так можна класти під подушку гребінця і просити милого розчесати волосся, поясок - і просити судженого прийти підпоясати.

Різдвяне ворожіння на ім'я

Збираючись групками на вулиці, дівчата намагалися дізнатися ім'я майбутнього чоловіка, по черзі питаючи чоловічі імена у чоловіків, яких зустрічали на шляху.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

"На паркані"

Дівчина вибирала паркан та рахувала кілки (дошки, лозини), примовляючи: "Багатий, бідний, вдівець, молодець", намагаючись дізнатися подробиці про нареченого.

Дзеркальний коридор

Особливо хоробрі намагалися розгледіти майбутню пару в дзеркальному коридорі, утвореному з двох дзеркал і двох свічок. Але на це ворожіння мало хто наважувався.

Фото: Ворожіння на Різдво з дзеркалом (pixabay.com/)

Опівночі на Різдво при світлі свічок дівчина повинна з двох дзеркал зробити коридор, сісти навпроти одного з них і вимовити слова: "Суджений-ряджений, прийди! Покажись в цьому дзеркалі". Образ нареченого повинен з'явитися у дівчини за спиною. Потім необхідно сказати наступне: "Цур з цього місця".

Подейкували, що якщо вчасно не вимовити цю фразу і не закінчити ворожіння, нечисті сили можуть проникнути через дзеркальний коридор у світ живих і накликати біду на дівчину і її сім'ю. Саме тому різдвяне ворожіння на дзеркалах завжди вважали небезпечним.

До речі, в січні 2019 очікується коридор затемнень, який подарує багато сюрпризів.

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Відео: РБК-Україна