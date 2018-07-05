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Ворожіння на Івана Купала: як дізнатися свою долю

STYLERДозвілля        05.07.2018 - 11:00
Фото: ворожіння на Івана Купала (facebook.com/edelweissshalet)
Фото: ворожіння на Івана Купала (facebook.com/edelweissshalet)

Ворожіння на Івана Купала в домашніх умовах, щоб дізнатися про майбутнє, долю, кохану людину, успіх

Ворожіння на Івана Купала вважаються одними з найбільш правдивих. У поєднанні з самобутніми традиціями свята купальські ворожіння перетворилися на красивий і загадковий ритуал. Багато із способів ворожити дуже прості у виконанні, тому і користуються популярністю в наші дні.

Styler пропонує добірку старовинних ворожінь на Івана Купала 2018. Перевірені багатьма поколіннями, ці ворожіння можуть розповісти про коханого і чого варто чекати в майбутньому.

Івана Купала: ворожіння на кохання

Щоб побачити судженого в Купальську ніч, вдома можна поворожити за допомогою кільця та води. Спочатку необхідно запалити свічки в кімнаті і дочекатися півночі. Як тільки годинник проб'є 12, в стакан з водою потрібно опустити обручку і вдивлятися в середину. За легендою, на воді повинен з'явитися образ коханого.

Ще одне романтичне ворожіння на Івана Купала є найбільш відомим і улюбленим у слов'янських дівчат.

Купальські ворожіння на кохання з вінкомФото: Купальські ворожіння на кохання з вінком (pixabay.com/maxmann)

У святковий вечір подруги збиралися разом і плели вінки. В букет обов'язково включали листя лопуха, любисток, ведмеже вушко, квітки іван-да-мар'ї, інакше ворожіння не було правдивим. Коли вінки були готові, з ними вирушали до водойми, щоб пустити по воді із запаленою свічкою.

  • Якщо свічка швидко загасає - незабаром і любов згасне.
  • Вінок зі свічкою пливе швидко - бажане здійсниться, і коханий не забариться з пропозицією руки і серця.
  • Якщо вінок пристає до берега або тоне - до нещастя. Весілля найближчим часом чекати не варто.

За допомогою рослин у свято Івана Купала можна дізнатися про майбутнєФото: За допомогою рослин у свято Івана Купала можна дізнатися про майбутнє (pixabay.com/marusya21111999)

Свято Івана Купала оспівує природу, тому в багатьох ворожіннях використовуються квіти, трави, дерева. Так, ще один спосіб ворожити на кохання - на корені рослин. Опівночі потрібно одягтися в біле плаття, вийти на подвір'я і висмикнути з землі першу-ліпшу квітку чи травинку.

  • Довгий корінь рослини говорить про те, що суджений буде струнким і високим.
  • Закручений корінь - потайлива і брехлива людина буде набиватися в женихи.
  • М'який корінь - коханий буде спокійним і поступливим.
  • Багато землі навколо корінця  передрікає багатого нареченого.

Ворожіння в ніч Івана Купала на майбутнє і бажання

Дізнатися, що чекає попереду і чи здійсниться задумане, допоможе букет польових квітів. Перед сном необхідно покласти під подушку невеликий пучок рослин з букета, загадавши при цьому заповітне бажання. Вранці слід порахувати кількість гілочок - якщо їх набралося 12, значить мрія незабаром здійсниться.

До свята Купала вже дозрівають персики. Поворожити можна і на цьому фрукті. Смакуючи персик потрібно загадати бажання, а потім подивитися на кісточку. Якщо у візерунку буде рівна лінія, заповітне здыйсниться найближчим часом.

На Купала ворожать по персиковій кісточці Фото: На Купала ворожать по персиковій кісточці (pixabay.com/Couleur)

У ніч на Івана Купала може наснитися віщий сон, який розповість про майбутнє. Для цього під подушку потрібно покласти польові рослини. Це повинно бути 7 різних квыточок, і серед них обов'язково - папороть і чортополох.

Купальський обряд на достаток і удачу

Святковий ритуал з водою на Купала може принести сімейне благополуччя і добробут. Для цього ввечері потрібно набрати води з будь-якого відкритого водоймища. У ємність з купальською водою помістити срібні монетки і залишити до ранку. Після чого такі монетки слід носити в гаманці і покласти в потаємне місце в будинку.

Ворожіння на здоров'я в ніч на Івана Купала

Щоб дізнатися, чи будуть близькі здоровими, необхідно провести ворожіння з гілочкою мучниці. Кожному члену сім'ї потрібно роздати по гілці. Чия швидко зів'яне, той матиме проблеми зі здоров'ям, а у кого гілочка довго буде залишатися зеленою, хвороби не потривожать весь рік.

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Теги: свята, Ивана Купала
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