G20 виділить понад 21 млрд доларів на боротьбу з коронавірусом

Група країн Великої двадцятки (G20) зобов'язалася виділити більше 21 мільярда доларів на боротьбу з коронавірусом. Гроші будуть спрямовані на підтримку фінансування глобального охорони здоров'я.

Про це пише Reuters.

Наголошується, що G20 разом із запрошеними країнами координує глобальні зусилля по підтримці боротьби з пандемією COVID-19.

"На сьогоднішній день члени G20 і запрошені країни зобов'язалися виділити більше 21 мільярда доларів США на підтримку фінансування глобального охорони здоров'я", - йдеться в заяві групи.

Кошти будуть направлені на діагностику вакцини, терапію, а також на дослідження і розробки.

У квітні група G20 закликала всі країни, неурядові організації, благодійні організації та приватний сектор допомогти ліквідувати дефіцит фінансування, оцінюється в більш ніж 8 мільярдів доларів, для боротьби з пандемією COVID-19.

Раніше країни "Великої двадцятки" (G20) під час саміту прийняли рішення про вкладення 5 трлн доларів у світову економіку для подолання наслідків економічної кризи викликаного пандемією коронавіруса.

РБК-Україна писало, що генсек ООН Антоніу Гутерріш звернувся до лідерів країн "Великої двадцятки" у зв'язку з глобальною пандемією коронавіруса.